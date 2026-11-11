Reyme: “Al heb je het recht, ga niet met een dure ketting lopen”

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Volgens A20-parlementariër Steven Reyme kunnen burgers in Suriname ook zelf maatregelen treffen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van berovingen. Hij adviseert de samenleving alert te zijn op de omgeving en geen onnodige risico’s te nemen door bijvoorbeeld opvallende sieraden te dragen of grote geldbedragen contant bij zich te hebben.

Ook raadt hij burgers en ondernemers aan om bij het wisselen van geld zoveel mogelijk gebruik te maken van digitale transacties. Volgens Reyme kunnen criminelen soms vooraf worden getipt over personen die met grote geldbedragen naar geldwisselkantoren of banken gaan.

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“Het is belangrijk dat je als persoon preventief probeert te kijken. Al heb je het recht, ga niet met een dure ketting lopen. En dan ga je alleen lopen in een buurt waar niemand is. Dan yu sabi yu weri wan diri keti, den boi e rij psa tap wan brom en die mannen zijn constant bezig te kijken waar ze hun slag kunnen slaan. Dan lok jij dat uit.

Wanneer je geld gaat wisselen, probeer zoveel mogelijk je geld digitaal te wisselen”, zei Reyme in het programma De Koffiepraat op SRS. Met de verruwing van de criminaliteit in Suriname heeft president Jennifer Simons besloten om het Nationaal Leger in te schakelen om de politie te ondersteunen bij de bestrijding hiervan.

Reyme, die zelf al geruime tijd voorstander is van een gezamenlijke aanpak van politie en leger, voerde aan dat er ook gekeken moet worden naar de mogelijkheid om securitybedrijven te betrekken. De parlementariër stelt dat er aan de andere kant ook gekeken moet worden naar de vervroeging van de sluitingstijd van winkels en naar de mogelijkheid om de zogenaamde nachtwinkels te verplichten zelf voor extra beveiliging te zorgen.

“Want wanneer mensen zich concentreren rondom één buurt, en Latour is één van die buurten, dan zou de Surinaamse politie meer manschappen moeten zetten voor patrouilles of samen met de ondernemers naar een plan kijken dat tenminste die omgeving…waar er toch een hoge concentratie is van mensen tussen 22.00 uur en 05.00 uur…zichtbaar en preventief wordt beveiligd. Belangrijk is dus de zichtbaarheid van de politie”, aldus de politicus.