Pique als getuige gehoord in moordzaak Chablani; liet telefoons vernietigen en regelde feestje voor verdachte

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Tijdens de behandeling van de moordzaak rond Karan Chablani op dinsdag 10 november was Sibrano Pique aanwezig, die als getuige was opgeroepen. Chablani werd op vrijdagmiddag 24 oktober 2025 beschoten en overleed aan zijn verwondingen. Pique is de oom van Antony L., alias Blaka, die als verdachte in de zaak wordt genoemd.

Pique legde opmerkelijke verklaringen af en vertelde de rechter dat hij twee telefoons van zijn neefje had laten vernietigen en een feestje met vrouwen voor hem had georganiseerd. Dat blijkt uit een uitgebreid rechtbankverslag van SR Herald.

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Blaka, werkzaam bij het Directoraat Nationale Veiligheid, verbleef volgens Pique van vrijdag tot zondag in zijn appartement. Omdat zijn neefje erg onrustig was, besloot hij twee ‘gezelschapsdames’ in te huren en een feestje te houden om hem afleiding te bezorgen. De rechter stelde daar kritische vragen over, omdat Blaka op dat moment al in verband werd gebracht met de moord.

Pique verklaarde ook dat hij de telefoons had laten vernietigen om te voorkomen dat de politie Blaka via de toestellen zou opsporen en zijn verblijfplaats zou achterhalen. Daarnaast zou hij hebben voorgesteld een grijze Toyota Ractis, die met de moord in verband werd gebracht, ergens anders achter te laten. Tijdens het verhoor ging het eveneens over een zwarte sweater en het mogelijk verwijderen van sporen uit de auto.

Volgens Pique had Blaka hem verteld dat hij de bestuurder van de betrokken auto was geweest, maar zelf niet had geschoten. Over de achtergrond van de moord zou Blaka hebben gezegd dat sprake was van een opdracht. Daarbij zou de Engelse uitdrukking ‘enemy within’ zijn gebruikt. Wie de vermeende opdrachtgever was, kwam uit de verklaring niet naar voren.

Pique vertelde verder dat hij zelf van iemand opdracht had gekregen zoveel mogelijk informatie bij Blaka te verzamelen en die aan een meerdere door te geven. De rechter stelde vragen over de reden waarom iemand buiten justitie daarvoor werd ingeschakeld. Pique hield vol dat hij zijn neefje vooral wilde beschermen en juridische hulp voor hem probeerde te regelen.

Medeverdachte Lorenzo B., alias Bollo, ontkende Pique te kennen en weersprak onderdelen van zijn verhaal. De rechter herinnerde de getuige aan zijn plicht om de waarheid te spreken. De rechtszaak wordt op 14 december voortgezet met het horen van twee getuigen.