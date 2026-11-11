Man (41) aangehouden na aangifte ex-partner van verkrachting en mishandeling

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De 41-jarige Randy is dinsdag door de politie in Suriname aangehouden op verdenking van verkrachting, mishandeling, bedreiging en dwang. Hij zou zijn 27-jarige ex-partner in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 oktober 2026 in zijn woning hebben mishandeld en tegen haar wil seksueel hebben misbruikt.

De vrouw deed op dinsdag 20 oktober aangifte bij de politie. Zij verklaarde dat zij ongeveer een jaar een relatie met Randy had gehad, die zij in 2025 beëindigde. De verdachte zou de relatiebreuk echter niet hebben geaccepteerd. Volgens de vrouw had hij eerder zonder haar medeweten naaktfoto’s van haar gemaakt en gedreigd die openbaar te maken als zij de relatie definitief zou beëindigen.

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In de bewuste nacht nam Randy volgens haar opnieuw contact met haar op en haalde hij haar op om over hun relatie te praten. Ze reden naar zijn woning, waar een woordenwisseling ontstond nadat zij hem duidelijk had gemaakt geen gevoelens meer voor hem te hebben.

Tijdens de ruzie zou de verdachte haar bril, mobiele telefoon, contactlenzen, oplader, headset en gouden ring hebben afgenomen. Ook zou hij hebben gedreigd haar te doden als zij niet opnieuw een relatie met hem zou aangaan.

Toen de vrouw op bed lag, zou Randy haar meerdere harde kopstoten in het gezicht hebben gegeven. Hierdoor liep zij volgens haar verklaring gezichtsletsel op en kreeg zij hevige hoofdpijn. Vervolgens zou hij hebben geprobeerd seks met haar te hebben. Ondanks haar verzet en haar duidelijke weigering zou hij haar jurk met geweld hebben uitgetrokken en haar hebben verkracht. De vrouw verklaarde dat zij uit angst voor zijn bedreigingen en omdat zij zich in zijn woning bevond, geen verder verzet durfde te bieden.

De volgende ochtend bracht Randy haar naar huis. Bij de politie vertoonde de vrouw een bloeduitstorting op haar linkerwang en klaagde zij over hevige hoofdpijn. Zij kreeg een verwijsbrief voor medische behandeling op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.