Derde verdachte (17) aangehouden in zaak rond mogelijk seksueel misbruik van twee 15-jarige meisjes

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De politie van Uitvlugt heeft maandag 9 november 2026 een 17-jarige jongen aangehouden in een onderzoek naar het vermoedelijke seksuele misbruik van twee 15-jarige meisjes. Twee andere verdachten, beiden 20 jaar oud, waren eerder al aangehouden. Daarmee zitten alle drie de verdachten vast meldt het Korps Politie Suriname.

De zaak kwam op 14 oktober 2026 aan het licht, toen de politie een melding kreeg dat twee minderjarige meisjes zich samen met drie jongens op een adres in het ressort Uitvlugt bevonden en mogelijk seksueel waren misbruikt.

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Agenten gingen naar het opgegeven adres en brachten de meisjes over naar het politiebureau. Volgens hun verklaringen zouden de drie jongens hen seksueel hebben misbruikt dan wel ontuchtige handelingen met hen hebben gepleegd.

De twee 20-jarige verdachten werden nog op de dag van de melding aangehouden. De derde verdachte, van 17 jaar, werd op afgelopen maandag opgespoord en aangehouden. Alle drie zijn voorgeleid en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het verdere onderzoek is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken.