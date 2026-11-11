Currie uit bezorgdheid over diefstallen en berovingen op scholen: “Het verstoord allemaal ook het onderwijsproces”

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Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (MINOWC) zegt dat er gesprekken zijn gevoerd om Safe City-camera’s dichter bij scholen te plaatsen. Dit moet helpen om diefstallen en gewapende berovingen rond onderwijsinstellingen te ontmoedigen.

De bewindsman benadrukt dat het plaatsen van camera’s vooral een preventieve maatregel is en dat ook de samenleving haar verantwoordelijkheid moet nemen om de veiligheid op en rond scholen te waarborgen. Volgens hem hebben dergelijke incidenten niet alleen gevolgen voor de veiligheid, maar verstoren ze ook het onderwijsproces wanneer vooral schoollokalen worden opengebroken en materiaal wordt gestolen.

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De bewindsman verwees hierbij naar de recente gewapende beroving van twee leerkrachten van de Openbare School (OS) Welgelegen aan de Kasabastraat. Daarnaast haalde hij de situatie aan bij de Julius Labatoschool in Beekhuyzen, die nauwelijks een maand na een grondige renovatie opnieuw werd getroffen door diefstal en vandalisme.

De minister benadrukte woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering dat economische omstandigheden geen rechtvaardiging mogen zijn voor diefstal en berovingen. “Dat verstoord allemaal ook het onderwijsproces. Ik roep iedereen op vanuit zijn eigen kijk en invalshoek een bijdrage te leveren. Omdat het uiteindelijk gaat om kinderen van Suriname.

En als we de kinderen in de gelegenheid stellen om succesvol te ontwikkelen, dan zijn we ook bezig met de ontwikkeling van Suriname. En dat betekent dat we met z’n allen als Surinamers daar een bijdrage in moeten leveren. We kunnen nog zoveel praten over het gaat economisch slecht, maar een daad van roof en diefstal blijft een daad waar je je niet houdt aan de spelregels in de samenleving”, aldus de minister.