Baby sterft vier dagen na geboorte; familie verwijt ziekenhuis gemiste alarmsignalen

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Een pasgeboren meisje is op dinsdag 27 oktober in Suriname overleden, slechts vier dagen na haar geboorte in het Diakonessenhuis. De familie stelt dat de baby vanaf haar eerste levensdag ademhalingsproblemen had, maar dat de klachten aanvankelijk onvoldoende serieus werden genomen. De nabestaanden vragen zich af of het overlijden voorkomen had kunnen worden als er eerder was ingegrepen.

Volgens het relaas van de moeder meldde zij zich op vrijdag 23 oktober rond 04.00 uur met weeën en vruchtwaterverlies in het ziekenhuis. Nadat haar ontsluiting was gecontroleerd, zou zij urenlang alleen in een afgesloten kamer hebben gelegen. Haar partner moest vertrekken. De vrouw zegt dat zij hevige pijn had, herhaaldelijk om hulp riep en zelfs meerdere keren flauwviel. Toen er iemand binnenkwam, kreeg ze naar eigen zeggen te horen dat zij zich aanstelde en andere patiënten bang maakte. Rond 12.30 uur werd haar dochter geboren.

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Na de geboorte merkte de moeder dat haar kindje steeds zwaarder begon te ademen. Een verpleegkundige zou die avond hebben opgemerkt dat de baby snel ademde, maar volgens de moeder volgde daarop geen verdere uitleg of actie. De volgende ochtend, 24 oktober, werd zij naar eigen zeggen vanwege een tekort aan bedden ontslagen. Voor vertrek vroeg ze een arts de ademhaling van haar dochter te controleren. Die luisterde naar het hart en de longen en zou hebben gezegd dat de longen schoon leken.

Thuis bleef de ademhaling volgens de moeder moeizaam. Op 25 oktober wilde het meisje nauwelijks meer drinken, ondanks herhaalde pogingen om haar borstvoeding en flesvoeding te geven. Toen de baby op 26 oktober groen braakte, belde de moeder het Diakonessenhuis. Ze kreeg het advies onmiddellijk terug te komen.

Het meisje werd daarop in levensbedreigende toestand opgenomen op de intensivecareafdeling. Volgens de familie bleek bij onderzoek dat haar longen ernstig waren aangetast. Omdat haar toestand verslechterde, werd zij per ambulance naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd en op de afdeling voor intensieve zorg aan pasgeborenen opgenomen. De familie zegt dat daar een ernstige infectie, sepsis, werd vastgesteld. Een dag later overleed de baby.

De familie verwijt de betrokken zorgverleners dat de ademhalingsproblemen niet eerder grondiger zijn onderzocht. Volgens de nabestaanden waren er al vóór het ontslag duidelijke signalen dat het niet goed ging met het kindje. Of eerder medisch ingrijpen het overlijden had kunnen voorkomen, is niet vastgesteld.

De beschrijving van de gebeurtenissen is gebaseerd op verklaringen van de moeder en een familielid. Medische dossiers en een onafhankelijke beoordeling zijn niet beschikbaar gesteld. Ook is nog geen reactie van het Diakonessenhuis op de geuite verwijten bekend.