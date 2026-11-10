Zaak-Bronto Somohardjo stap verder: dossiers en verzoek om gerechtelijk vooronderzoek bij rechter-commissaris

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Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig minister van Binnenlandse Zaken Bronto Somohardjo heeft een nieuwe stap bereikt. Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft maandag 9 november de dossiers en de formele vordering voor een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) naar het kabinet van de rechter-commissaris gestuurd. Volgens het OM zijn de stukken daar inmiddels ontvangen.

Daarmee is een eerder aangekondigde stap nu daadwerkelijk gezet. Begin november liet het OM nog weten dat het verzoek voor een GVO werd uitgewerkt en binnenkort zou worden ingediend. Inmiddels liggen zowel de onderzoeksdossiers als de vordering bij de rechter-commissaris. Dat betekent overigens niet dat het gerechtelijk vooronderzoek al is ingesteld; over een beslissing daarop heeft het OM nog niets bekendgemaakt.

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De zaak draait om vermoedelijke financiële onregelmatigheden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in de periode dat Somohardjo daar minister was. Bij het strafrechtelijk onderzoek spelen onder meer bevindingen uit een rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) een rol.

Somohardjo, die tegenwoordig namens Pertjajah Luhur (PL) in De Nationale Assemblée zit, werd op 4 juni 2026 door het parlement in staat van beschuldiging gesteld. Daarmee kreeg het OM de ruimte om de strafrechtelijke procedure tegen de voormalige bewindsman voort te zetten. Dat houdt niet in dat zijn schuld is vastgesteld.

Het Surinaamse OM heeft in zijn nieuwste mededeling geen verdere bijzonderheden gegeven over de inhoud van de ingediende vordering of het moment waarop de rechter-commissaris een besluit zal nemen.