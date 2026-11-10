Weer vrouw van Bosjebrug gehaald door omstanders

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Een 60-jarige vrouw is maandag van de Wijdenboschbrug in Suriname gehaald en naar het politiebureau Herman Gooding overgebracht. Volgens de beschikbare informatie was zij van plan van de brug te springen.

Het gaat om een gepensioneerde vrouw die volgens een familielid al ongeveer vijf jaar met psychische problemen kampt. Zij was die ochtend op eigen gelegenheid naar het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) gegaan, maar verliet het centrum op een gegeven moment.

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Vervolgens begaf de vrouw zich naar de Wijdenboschbrug, waar zij werd opgemerkt en daarna naar het politiebureau werd gebracht.

Op het bureau verschenen haar dochter en een broer. Zij gaven aan bereid te zijn de vrouw mee te nemen naar het PCS, zodat zij de nodige psychiatrische hulp en behandeling kan krijgen. De familie heeft zich over haar ontfermd en zou haar opnieuw naar het centrum begeleiden voor verdere behandeling.

Ook zondag deed zich al een zorgwekkend incident voor op de Wijdenboschbrug. Omstanders troffen toen een huilende 34-jarige vrouw met haar twee minderjarige kinderen aan in een auto die midden op de brug geparkeerd stond. Volgens de Surinaamse politie was zij van plan een einde aan haar leven te maken, maar konden omstanders tijdig ingrijpen en hulp inschakelen: