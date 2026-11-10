Ruzie tussen Guyanezen om verdwenen telefoon ontaardt in mesaanval op vissersboot

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Een conflict over een verdwenen mobiele telefoon is op een vissersboot in Nieuw-Amsterdam uitgelopen op een gewelddadige confrontatie. Een Guyanese visser werd door een landgenoot met een mes aan zijn arm verwond en moest per ambulance naar het ziekenhuis.

De verdachte, die bekendstaat als ‘Stevo’, bleek bij zijn aanhouding ook nog eens zonder geldige verblijfsdocumenten in Suriname te zijn.

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Het incident speelde zich maandag 2 november af op een vissersvaartuig dat bij een steiger lag aangemeerd. Volgens de aangifte van het slachtoffer, J.V., werd hij aan boord geroepen door een andere visser, die hij ervan verdacht enkele dagen eerder zijn mobiele telefoon te hebben gestolen. Of die verdenking terecht is, staat niet vast.

J.V. had de werkgever van de man aangesproken over een vergoeding voor de verdwenen telefoon. Die zou hebben toegezegd het bedrag op het salaris van ‘Stevo’ in te houden. Dat schoot de verdachte volgens de verklaring van het slachtoffer in het verkeerde keelgat. Hij zou J.V. daarop met een mes aan zijn arm hebben verwond.

De verwonding was zo ernstig dat het slachtoffer met een ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo werd gebracht. Na zijn aangifte kwam de politie de verdachte op het spoor dankzij aanwijzingen van een andere visser.

De 33-jarige W.T., alias ‘Stevo’, werd nog dezelfde dag aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Volgens de politie verkeerde hij op dat moment onder invloed van alcohol. Bij zijn aanhouding werd een mes aangetroffen en in beslag genomen. Nadat hij was ontnuchterd, werd hij voorgeleid en in overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Tijdens het onderzoek bleek bovendien dat de verdachte geen geldige verblijfsdocumenten kon tonen. Het Surinaamse Openbaar Ministerie zal ook over zijn verblijfsstatus een beslissing nemen.