Ruzie tussen broers mogelijk fataal: man dood aangetroffen in woning

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In een woning aan de Bergenshoopweg in Suriname is vanmorgen een man onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen. Het slachtoffer lag levenloos in een slaapkamer en zijn lichaam vertoonde meerdere bloedsporen. Ook in de woonkamer en keuken trof de politie bloed aan.

Agenten van het politiebureau Lelydorp gingen naar het adres na een melding dat zich in de woning een overleden persoon bevond. Bij aankomst ontdekten zij het lichaam en schakelden zij de bevoegde instanties in om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

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Volgens aanvullende, nog niet officieel bevestigde informatie die Waterkant binnen kreeg zou aan het incident een ruzie tussen twee broers zijn voorafgegaan. Daarbij zou de ene broer de andere met een scherp voorwerp hebben verwond.

Waterkant verneemt verder dat de verdachte broer inmiddels is aangehouden.

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, moet uit het politieonderzoek blijken. De identiteit van de overleden man is nog niet bekendgemaakt. De Surinaamse politie onderzoekt de zaak.