Ruzie om 10 SRD bij dobbelspel eindigt in messteek: 17-jarige aangehouden

- Advertisement -

Een dobbelspel op de hoek van de H. Soerdbaliestraat en de Shakoentalastraat in Suriname is afgelopen zondag uitgelopen op een steekincident. Een 24-jarige man werd na een woordenwisseling door een 17-jarige jongen met een mes in zijn rechterschouder gestoken.

Het slachtoffer, M.P., verklaarde tegenover de politie dat hij met enkele andere jongens aan het dobbelen was toen een jongeman wilde meespelen. Die had slechts 10 SRD bij zich, terwijl de overige deelnemers met biljetten van 500 SRD speelden. Toen M.P. hem duidelijk maakte dat hij met dat bedrag niet kon deelnemen, ontstond ruzie.

- Advertisement -

Volgens het slachtoffer werd de jongeman kwaad en liep hij weg. Niet veel later kwam hij terug met een mes, waarmee hij M.P. in zijn rechterschouder stak. Vervolgens sloeg de verdachte op de vlucht.

De 24-jarige hield aan het incident een bloedende wond over. Toen de politie ter plaatse kwam, was hij overstuur en verklaarde hij veel bloed te hebben verloren. De agenten schreven een geneeskundige verklaring voor hem uit en verwezen hem naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De politie van Santodorp stelde een onderzoek in en hield de 17-jarige Dilshaan S. aan. Tijdens zijn verhoor bekende hij de man met een mes te hebben gestoken. Volgens de verdachte had hij 10 SRD op tafel gelegd om aan het spel deel te nemen, maar maakte M.P. daar bezwaar tegen en ging hij vervolgens tegen hem tekeer.

Bij de fouillering van de verdachte werd niets bijzonders aangetroffen. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Hij wordt vastgehouden bij Jeugdzaken.