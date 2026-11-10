Ramsukul: “Er wordt met twee maten gemeten bij de aanpak van vreemdelingen en milieuvernietiging”

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Parlementariër Kishan Ramsukul stelt vraagtekens bij de manier waarop de regering omgaat met vreemdelingen die zich niet aan de Surinaamse wet- en regelgeving houden. Hij constateert dat er met voortvarendheid wordt opgetreden tegen de mennonieten, terwijl volgens hem een vergelijkbare daadkracht ontbreekt bij vreemdelingen die zich schuldig maken aan criminele handelingen. Als voorbeeld haalt hij een incident aan waarbij een Cubaan, die vermoedelijk illegaal in Suriname verblijft, iemand van een tas zou hebben beroofd.

Daarnaast uit Ramsukul kritiek op het milieubeleid van de regering. Hij vindt het tegenstrijdig dat er enerzijds wordt gesproken over milieubescherming, terwijl er anderzijds al jaren niet wordt opgetreden tegen de vernietigende mijnbouwactiviteiten in het binnenland.

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“Wat doe je met die mensen? Waarom wordt er niet op precies dezelfde manier opgetreden tegen deze mensen die hier criminele activiteiten uitvoeren? Die mennonieten waren niet hier om criminele activiteiten uit te voeren. Of het terecht is hoe het proces is gegaan of niet, maar ze waren geen criminelen.

Het milieu is een van onze beste rijkdommen, maar gaat u naar het binnenland. Gaat u kijken hoeveel mijnbouw daar plaatsvindt. Hoe ons milieu daar elke dag vernietigd wordt. En dat gebeurt jarenlang. Wie treedt daartegen op? Dus er wordt met twee maten gemeten”, zei Ramsukul in een interview op TBN.

De VHP’er voerde aan dat maatregelen tegen de vernietigende goudwinningsactiviteiten uitblijven, omdat bepaalde mensen misschien ook hieruit meeverdienen. Dat er zoveel prioriteit is gegeven aan de aanpak en uitzetting van de mennonieten roept vraagtekens op bij hem. “Ik wil graag zien wat het heeft gekost om die mensen uit te zetten. Er spelen nog heel veel vraagstukken die waarschijnlijk minder geld kosten dan het uitzetten van die mennonieten, maar die worden niet aangepakt. En dat is jammer”, aldus Ramsukul.