Pawiroredjo: “Als er een regeling bestond met chirurgen van het Diakonessenhuis, dan kan je die niet eenzijdig plotseling stopzetten”

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NPS-fractieleider Jerrel Pawiroredjo vindt dat het Staatsziekenfonds in Suriname (SZF) onzorgvuldig heeft gehandeld door de afgesproken maandelijkse betaling van SRD 300.000 aan elk van de drie chirurgen van het Diakonessenhuis eenzijdig en abrupt stop te zetten.

“Besturen is continuïteit en ik denk dat de zaak in de kwestie van chirurgie van het Diakonessenhuis niet helemaal netjes is gegaan. Want als er een regeling bestond, dan kan je die niet eenzijdig plotseling stopzetten. Want dan breng je de dienstverlening in gevaar”, zei Pawiroredjo donderdag in De Nationale Assemblee (DNA).

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De politicus, die ook oogarts bij het AZP is van beroep, voerde aan dat Suriname over goede chirurgen beschikt en dat er daarom een evenwicht moet zijn wanneer er een regeling wordt getroffen voor een bepaalde groep.

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid heeft ook in het parlement bevestigd dat drie chirurgen van het Diakonessenhuis een voorstel voor een maandelijkse vergoeding van SRD 200.000, met terugwerkende kracht, hebben afgewezen. De specialisten ontvingen eerder een extra vergoeding van SRD 300.000, maar het SZF stopte de betalingen omdat onvoldoende duidelijk was waarop het bedrag was gebaseerd. Inmiddels behandelen deze drie chirurgen geen SZF-verzekerde patiënten meer en is VWA op zoek naar een oplossing.

Ook NDP-parlementariër Silvana Afonsoewa uitte haar bezorgdheid over deze zaak. Zij stelde dat het SZF de betalingen niet abrupt had moeten stopzetten zonder eerst een nieuwe regeling met de specialisten te treffen. Door deze handeling zijn patiënten nu de dupe. Haar fractiegenoot Ebu Jones vond dat Misiekaba ervoor moet zorgen dat de samenleving en de gezondheidszorg niet gegijzeld worden door mensen die meer zucht naar geld hebben dan toewijding aan het beroep om de medemens te helpen.