Natio speelt zondag 15 november oefeninterland in Nederland tegen eSwatini

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Het Surinaamse nationale voetbalelftal komt zondag 15 november opnieuw in actie op Nederlandse bodem. Natio neemt het in een internationale oefenwedstrijd op tegen eSwatini (voorheen Swaziland). De ontmoeting wordt gespeeld in Stadion De Vliert in Den Bosch en begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Met de aankondiging van de wedstrijd worden supporters van de Green Guardians opgeroepen om massaal naar het stadion te komen. Vooral de Surinaamse gemeenschap in Nederland krijgt daarmee opnieuw de gelegenheid om het nationale elftal van dichtbij aan te moedigen.

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De kaartverkoop is inmiddels begonnen. Voor een plaats in het uitvak betalen bezoekers 10 euro, terwijl een regulier toegangsbewijs 20 euro kost. Businesskaarten zijn verkrijgbaar voor 45 euro.

Tickets worden verkocht via de officiële kaartverkoopwebsite van FC Den Bosch: https://ticketing.fcdenbosch.nl/verkoop/Suriname. Belangstellenden moeten eerst een account aanmaken voordat zij kaarten kunnen bestellen. Per account kunnen maximaal acht tickets worden gekocht.

Onder het motto ‘Natio Famiri, we are back!’ worden fans opgeroepen om samen met familie en vrienden de tribunes van De Vliert te vullen en de Surinaamse ploeg te steunen tijdens het oefenduel.