Korpschef Pinas waarschuwt criminelen: “Ze gaan het absoluut niet gemakkelijk hebben”

- Advertisement -

Korpschef Melvin Pinas heeft maandag een niet mis te verstane waarschuwing afgegeven aan criminelen in Suriname. Tijdens een persconferentie maakte hij duidelijk dat de politie de druk op de onderwereld fors zal opvoeren. “Criminelen moeten een ander beroep zoeken, want ze gaan het de komende tijd absoluut niet gemakkelijk hebben in dit land”, zei Pinas.

De harde boodschap volgt op recente gewelddadige berovingen en zorgen over een mogelijke toename van criminaliteit in november en december. Het Korps Politie Suriname (KPS) kondigde maandag 9 november 2026 op het hoofdbureau aan de Duisburglaan verscherpte veiligheidsmaatregelen aan. De politie wil stevig optreden en daarbij ondersteuning krijgen van het Nationaal Leger.

- Advertisement -

Aan de aangekondigde maatregelen ging een spoedoverleg met president Jennifer Simons vooraf. Het staatshoofd heeft volgens het KPS groen licht gegeven voor intensieve militaire ondersteuning van de politie. Daarmee moet de aanpak van criminaliteit onmiddellijk worden versterkt.

Pinas liet weten dat criminelen de komende tijd op krachtig optreden van de veiligheidsdiensten kunnen rekenen. De politie wil de druk op het criminele circuit verhogen en maakt duidelijk niet te zullen aarzelen wanneer ingrijpen noodzakelijk is.

Ook de bevolking wordt opgeroepen mee te werken. Burgers wordt gevraagd verdachte situaties direct te melden bij de meldkamer van de politie en aanwijzingen bij controleposten strikt op te volgen.