Indian Idol-finalisten Suhail Sufi en Myscmme Bosu voor het eerst live in Suriname op 27 november

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Liefhebbers van Indiase muziek en Bollywood kunnen zich opmaken voor een bijzondere muzikale avond in Suriname. Twee populaire finalisten van het bekende televisieprogramma Indian Idol 2026 komen naar Paramaribo voor een gezamenlijk optreden. Op vrijdag 27 november staan Suhail Sufi en Myscmme Bosu voor het eerst live in Suriname op het podium tijdens het concert ‘The Magnificent Duo’ in Ingipipa Park te Weg naar Zee.

De twee zangers maakten eerder dit jaar indruk tijdens het zestiende seizoen van Indian Idol, een van de bekendste zangwedstrijden van India. Beiden wisten de grote finale te bereiken en kregen daarmee de kans hun zangtalent aan een miljoenenpubliek te laten horen. Nu krijgen ook muziekliefhebbers in Suriname de gelegenheid om deze twee stemmen van dichtbij te beleven.

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Tijdens ‘The Magnificent Duo’ draait alles om de magie van Indiase muziek. Bezoekers kunnen zich verheugen op een avond vol prachtige melodieën, herkenbare Bollywoodmuziek, romantische nummers en indrukwekkende zangprestaties. De combinatie van de stemmen en muzikale stijlen van Suhail Sufi en Myscmme Bosu moet zorgen voor een bijzondere concertervaring.

Het evenement wordt gepresenteerd door Pasar Group Surinam en vindt plaats in de tropische omgeving van Ingipipa Park, aan de Ingipipaweg 20 in Paramaribo. De locatie, omgeven door groen en water, vormt het decor voor een sfeervolle muziekavond waarbij de artiesten en het publiek samenkomen.

De deuren gaan op vrijdag 27 november om 19.00 uur open, waarna het concert om 20.30 uur begint. Wie verzekerd wil zijn van een plaats bij deze bijzondere avond, kan terecht bij De Tegelmeester voor toegangskaarten en VIP-tafels. Hiervoor kan contact worden opgenomen via telefoonnummer 441702. Voor overige informatie is het nummer 7198844 beschikbaar.

Ook via de website www.ingipipa-park.com is informatie over het evenement te vinden. Voor fans van Indian Idol en liefhebbers van live gezongen Indiase muziek is dit een uitgelezen gelegenheid om twee finalisten van het populaire programma op één avond in Suriname te zien optreden.