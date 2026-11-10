Doelman Vaessen zoekt professionele hulp na woede-uitbarsting en rode kaart

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Een woede-uitbarsting tijdens het duel met AZ heeft Etienne Vaessen aan het denken gezet. De keeper van FC Groningen wil voortaan beter met zijn emoties omgaan en gaat daarom met steun van zijn club professionele begeleiding zoeken. Hij erkent dat hij al eerder in vergelijkbare situaties terechtkwam.

De aanleiding was een strafschop die scheidsrechter Martijn Vos zondag in de slotfase aan AZ toekende. Vaessen reageerde zo fel op de beslissing dat hij na zijn protest zijn tweede gele kaart kreeg en van het veld moest. Achteraf heeft hij spijt van de manier waarop hij zich liet gaan.

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Via Instagram bood de doelman zijn excuses aan. Hij beseft dat zijn reactie niet alleen gevolgen heeft voor hemzelf, maar ook voor zijn ploeggenoten, de technische staf, andere medewerkers en de supporters van FC Groningen. Volgens Vaessen is dit bovendien niet de eerste keer dat zijn emoties hem op het veld in de problemen brengen.

De doelman, die ook uitkomt voor NATIO Suriname, wil dat patroon doorbreken. Hij zegt zijn verantwoordelijkheid als topsporter en voorbeeld voor anderen serieus te nemen en verwacht dat het werken aan zijn gedrag tijd en moeite zal kosten. Daarbij krijgt hij hulp van de club.

Om zich volledig op dat traject en zijn prestaties te richten, trekt Vaessen zich voorlopig terug uit de publiciteit. Hij gaat offline en zal de komende periode geen interviews geven. Zijn boodschap is duidelijk: de aandacht moet weer naar FC Groningen gaan, niet naar zijn uitbarsting.