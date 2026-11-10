Amani live in concert op 25 november (Srefidensi edition)

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Op 25 november 2026, de dag waarop Suriname zijn onafhankelijkheid viert, presenteert Amani haar eerste eigen liveshow in Nederland: een bijzondere muzikale en visuele reis waarin identiteit, erfgoed en vernieuwing samenkomen. Amani is een Surinaamse artiest die haar muzikale reis op jonge leeftijd begon. Vanaf haar elfde was zij actief in dans en muziek in Suriname. Vanuit haar roots ontwikkelde zij zich tot een veelzijdige artiest met een eigen Afro-Caribische sound, waarin traditionele Surinaamse invloeden samenkomen met hedendaagse pop, R&B en house.

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Van Âdïka naar Amani

Met haar naamsverandering van Âdïka naar Amani (haar geboortenaam) luidt de artiest een nieuw hoofdstuk in haar carrière in. De eerste stap in deze artistieke herpositionering werd gezet met de release van haar eerste Kawina Fusion-single ‘MAX’ op 25 november 2025. ‘MAX’ vormt de introductie van Amani’s vernieuwde sound en staat tegelijkertijd symbool voor haar persoonlijke en artistieke ontwikkeling. Met deze release werd het fundament gelegd voor haar EP ‘ECHO’, die in november 2026 verschijnt.

ECHO: waar roots en vernieuwing samenkomen

De Afro-Surinaamse cultuur en in het bijzonder kawina en kaseko vormen een belangrijke inspiratiebron voor Amani. De muziek en cultuur waarmee zij vanaf haar jeugd is opgegroeid, blijven een essentieel onderdeel van haar artistieke identiteit. In haar Kawina Fusion brengt Amani traditionele kawina-invloeden samen met moderne Afro-Caribische, pop-, R&B- en house-elementen. Zo ontstaat een eigentijdse sound die haar Surinaamse roots centraal stelt en tegelijkertijd toegankelijk is voor een breed en internationaal publiek.

Met haar muziek wil Amani laten zien dat culturele identiteit en vernieuwing hand in hand kunnen gaan. Deze viering weerspiegelt de les die zij als nazaat meedraagt: modern zijn betekent niet dat je vergeet waar je vandaan komt.

Srefidensi Edition: het verleden klinkt mee in het nu

De liveshow op 25 november 2026 vormt het volgende hoofdstuk in dit muzikale verhaal. De datum is bewust gekozen: op de dag dat Suriname zijn onafhankelijkheid viert, brengt Amani haar eigen verhaal, cultuur en muzikale visie samen op het podium. ECHO Live wordt een interdisciplinaire show waarin muziek, dans, zang en Afro-Caribische elementen samenkomen. Waar de muziek het verhaal introduceert, verdiept de liveshow dit verhaal en vertaalt het naar een gezamenlijke ervaring met het publiek.

Het wordt een viering van Surinaamse identiteit, cultureel erfgoed, persoonlijke groei en artistieke vooruitgang. Amani wil met haar muziek een brug slaan tussen generaties en culturen en Kawina Fusion introduceren bij een nieuwe, diverse generatie luisteraars in Nederland en daarbuiten.

De liveshow vindt woensdag 25 november 2026 om 19.00 uur plaats bij ZOJazz Stage in Amsterdam. Vier samen met Amani de kracht van waar je vandaan komt, de vrijheid om te vernieuwen en de toekomst die voor je ligt.