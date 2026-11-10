26-jarige vrouw dood in eigen woning aangetroffen; man neemt middel in en ligt in ziekenhuis

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Een 26-jarige vrouw is vandaag onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in een woning aan de Jaypersadweg in Suriname. Haar partner zou een verdelgingsmiddel hebben ingenomen in een poging zichzelf van het leven te beroven. Hij is opgenomen op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en staat onder politiebewaking.

De politie kreeg een melding over een levenloos persoon in de woning en ging naar het adres. Bij aankomst troffen agenten familieleden van de vrouw aan. De woning was beveiligd met dievenijzers die met hangsloten waren afgesloten. Een broer van de vrouw brak het hangslot van het achterste dievenijzer open, waarna familieleden naar binnen konden. Op het balkon vonden zij een sleutelbos waarmee zij de deur openden.

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In de woning ontdekten de familieleden de vrouw levenloos op de vloer van een inloopkast. Er was al lijkstijfheid ingetreden. Het slachtoffer had een verwonding aan haar buik en hield een keukenmes in haar linkerhand.

Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat haar echtgenoot maandag rond 18.00 uur op het adres aanwezig was. Een buurtbewoner verklaarde dat hij rond middernacht geluiden hoorde die leken op metaal dat tegen metaal sloeg. Ook hoorde hij geluiden alsof iemand aan het overgeven was.

Een andere buurtbewoonster zag de auto van de man voor de woning staan. Zij verklaarde dat zij het stel op enig moment ruzie hoorde maken. Kort daarna zag zij de man de woning binnengaan. Vervolgens heeft zij naar eigen zeggen niets meer gehoord of gezien.

Volgens familieleden heeft de man een verdelgingsmiddel ingenomen, vermoedelijk Gramoxone. Hij werd naar het AZP gebracht en opgenomen op de Spoedeisende Hulp, waar hij onder politiebewaking staat.

De politie onderzoekt of de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen en of daarna sprake is geweest van een poging tot zelfdoding. Hoe de vrouw precies is overleden en wat zich in de woning heeft afgespeeld, moet uit verder onderzoek en mogelijk een obductie blijken.