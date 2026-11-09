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Zanger Jimmy Rambaran van The Starzz overleden

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De Surinaamse zanger Jimmy Rambaran, onder meer bekend van de muziekformatie The Starzz, is volgens informatie die Waterkant.Net vanmorgen heeft ontvangen overleden.

Over de precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt. Gesproken wordt van zelfdoding, maar een onafhankelijke bevestiging van de doodsoorzaak ontbreekt vooralsnog.

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Rambaran maakte deel uit van de zangbezetting van The Starzz, een bekende allroundmuziekformatie die zowel in Suriname als in Nederland optrad. Hij behoorde tot de groep vocalisten waarmee de band zich aan het publiek presenteerde.

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