Vuurwapengevaarlijke verdachte (35) aangehouden voor reeks gewapende overvallen

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De politie in Suriname heeft zondag de 35-jarige Miguel A. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een reeks gewapende overvallen. De man, die door de politie als vuurwapengevaarlijk wordt aangemerkt, werd opgespoord en aangehouden op plantage De Hulp.

De aanhouding volgde op informatie die was uitgewerkt door de Counter Narcotics and Terrorism Intelligence Unit (CNTI) en de Surveillance & Intelligence Group for Ministerial Authority (SIGMA). Een gezamenlijk team van de Stootgroep Oost, de Kapitale Dienst (KD) en het Arrestatieteam (AT) van de Surinaamse politie voerde de actie uit.

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Miguel A. wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij een gewapende overval op een supermarkt en de daarachter gelegen woning aan de Henk Aronstraat. Bij die overval drongen drie gemaskerde en gewapende mannen het perceel binnen. Twee slachtoffers raakten gewond.

Een 61-jarige bewoner werd overmeesterd, naar zijn slaapkamer gebracht en met kledingstukken aan handen en voeten vastgebonden. Na de beroving sloegen de daders op de vlucht in een gereedstaande auto.

Het onderzoek naar de reeks gewapende overvallen wordt voortgezet. In deze zaak zijn nog meer aanhoudingen verricht.