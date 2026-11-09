Tip over drugsverkoop bij scholen leidt tot aanhouding verdachte in Tamansarie

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Een man die volgens een tip vanuit zijn auto drugs verkocht in de omgeving van twee scholen in Tamanredjo, is donderdag 5 november 2026 door de politie in Suriname aangehouden. De verdachte, J.R., zou drugs hebben aangeboden aan gebruikers en mogelijk ook aan scholieren. Of daadwerkelijk scholieren bij hem drugs hebben gekocht, is niet vastgesteld.

Na de melding stelde een gemengde politie-eenheid een gerichte actie in. De agenten troffen J.R. aan in Tamansarie, waar hij volgens de politie op dat moment vanuit zijn voertuig drugs aan het verkopen was. Hij werd ter plaatse aangehouden.

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Bij een controle van de auto werden een hoeveelheid crackcocaïne, marihuana, verpakkingsmateriaal en een precisieweegschaal aangetroffen. De drugs, de overige goederen en het voertuig zijn voor het onderzoek in beslag genomen.

Ook K.B., die bij de verdachte aanwezig was, werd aangehouden. Beide mannen werden overgebracht naar het politiebureau. K.B. verklaarde tijdens zijn verhoor drugs te gebruiken en bij J.R. drugs te kopen.

Volgens de politie gaf J.R. tijdens zijn voorgeleiding toe drugs te verkopen aan verschillende gebruikers in Tamansarie, Richelieu en Tamanredjo. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd besloten K.B. na verhoor heen te zenden. J.R. is ingesloten.

De politie van Richelieu is belast met het verdere onderzoek naar de drugshandel.