Simons: leger inschakelen om politie te ondersteunen bij bestrijding criminaliteit

- Advertisement -

President Jennifer Simons wil het leger inschakelen om de politie te ondersteunen bij de bestrijding van criminaliteit in Suriname. Na twee dodelijke geweldsincidenten in Paramaribo heeft de regering besloten geplande veiligheidsmaatregelen sneller uit te voeren. Vooral in de binnenstad en het uitgaansgebied moeten de komende weken meer politiemensen zichtbaar aanwezig zijn.

Simons maakte de plannen maandag 9 november bekend tijdens een regeringspersconferentie. Volgens haar is na overleg met de verantwoordelijke veiligheidsfunctionarissen afgesproken de inzet van politie en militairen te versterken. De samenwerking met het leger moet nog organisatorisch worden geregeld. Ook wil de regering een voormalige veiligheidspost in de binnenstad opnieuw in gebruik nemen, zodat bewoners, ondernemers en bezoekers een vast aanspreekpunt krijgen.

- Advertisement -

De maatregelen volgen op twee gewelddadige incidenten. Vrijdag 6 november werd een man gedood bij een gewapende beroving aan de Wilhelminastraat, nabij de David Simonsstraat. Een dag later kwam de 22-jarige H.C. door een schietpartij aan de Jozef Israëlstraat om het leven. In beide zaken zijn verdachten aangehouden. De VHP-fractie heeft inmiddels een interpellatievoorstel ingediend over de aanpak van het geweld.

De president wil de politie bovendien gerichter laten optreden op plaatsen en tijdstippen waar volgens criminaliteitsgegevens veel misdrijven plaatsvinden. Ook het binnenland krijgt aandacht. De regering denkt aan heropening van veiligheidsposten in goudgebieden, betere observatie met satellietbeelden en versterkt toezicht op vliegverkeer boven afgelegen gebieden.

Voor die plannen zijn volgens Simons forse investeringen nodig, onder meer in helikopters, materieel en uitrusting. Ze sluit niet uit dat Suriname daarvoor geld moet lenen. De president wil niet wachten op extra inkomsten uit de hervorming van de goudsector: volgens haar is versterking van de veiligheid daarvoor te urgent.