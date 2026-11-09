President Simons: “We hebben een Constitutioneel Hof die een goddelijk oordeel veld”

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President Jennifer Simons wil het Constitutioneel Hof (CHof) opnieuw bemensen en daarnaast de wetgeving rond het instituut aanpassen. Volgens het staatshoofd moet er binnen het CHof een mogelijkheid komen om beroep aan te tekenen tegen genomen beslissingen.

Momenteel is er volgens haar geen mogelijkheid om een uitspraak aan te vechten, waardoor een beslissing van het CHof definitief is.

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“De wet moet worden aangepast. We hebben een Constitutioneel Hof die een goddelijk oordeel veld. Als je iets indient en ze zeggen A of B dan is het afgelopen. Er is niet eens mogelijkheid voor beroep. Je hoeft het niet naar een ander instituut te brengen, maar binnen hetzelfde instituut zou je de mogelijkheid moeten creëren. Dus we kijken ook daarnaar”, zei het staatshoofd zaterdag in het programma Rashied Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK).

De termijnen van de voormalige leden verstreken op 7 mei 2025, waardoor het CHof sindsdien praktisch stil ligt. Het Constitutioneel Hof is belast met de toetsing van wetten aan de Grondwet en vervult daarmee een cruciale rol binnen de rechtsstaat.