Omstanders zien huilende vrouw met kinderen op Bosjebrug en grijpen in

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Omstanders hebben zondag op de Jules Wijdenboschbrug in Suriname ingegrepen nadat zij een 34-jarige vrouw huilend in haar auto aantroffen. Volgens de politie was de vrouw met haar twee minderjarige kinderen van huis vertrokken met het voornemen een einde aan haar leven te maken.

De vrouw had haar voertuig midden op de brug geparkeerd. Haar toestand trok de aandacht van omstanders, die haar wisten tegen te houden en hulp inschakelden. Over de identiteit van de kinderen zijn geen nadere gegevens bekend.

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De vrouw werd vervolgens door de Motor Surveillance Dienst Oost overgebracht voor hulp. Tegenover de politie verklaarde zij dat zij problemen ervaart in haar thuissituatie. Met name de relatie met haar schoonfamilie zou volgens haar niet goed verlopen.

Na een gesprek met de Surinaamse politie mocht de vrouw weer vertrekken. Ook familieleden waren ingeschakeld en ter plaatse gekomen. Zij gaven aan dat zij de vrouw verder zouden begeleiden.