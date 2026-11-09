Monorath: “We hebben meer dan veertig politiemannen aangehouden”

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Volgens minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid in Suriname zijn sinds zijn aantreden meer dan veertig politieambtenaren in verschillende zaken aangehouden.

De bewindsman betreurt het dat er in de samenleving een beeld is ontstaan dat alle politieambtenaren stelen. Tegelijkertijd stelt hij dat de harde aanpak van politiemedewerkers die zich schuldig maken aan strafbare feiten bijdraagt aan het herstel van het politieapparaat.

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“Constant den man e taki dat skowtu e fufuru. Maar sinds ik ben aangetreden, wordt er wel opgetreden. Ik ben niet trots erop, maar het systeem herstelt zich. We hebben meer dan veertig politiemannen aangehouden voor diverse cases die ze hebben gedaan.

Ik kijk naar een systeem dat zichzelf herstelt en openstaat voor herstel door corrigerend op te treden naar zichzelf”, zei Monorath in een interview op Stanvaste Radio.

De bewindsman voerde aan dat dit onderwerp in alle landen een uitdaging is. Zo stelt hij dat hij bijvoorbeeld niet alle ruim 3.000 politieambtenaren kan ontslaan om weer nieuwe te rekruteren.

“Nee, je werkt met wat je hebt en je herstelt van binnenuit naar buiten. Alle landen hebben last van corruptie en georganiseerde misdaad. Anders zouden er ook niet allerlei films zijn”, aldus de minister.