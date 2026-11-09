Monorath over strafklacht: “Ik heb een opdracht van de president uitgevoerd”

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Minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid stelt dat hij in zijn voormalige functie als president-commissaris bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) slechts uitvoering heeft gegeven aan een opdracht van de toenmalige president Chan Santokhi, zoals vastgelegd in een resolutie.

Volgens hem moet zijn handelen in die context worden gezien, net zoals van een politieambtenaar wordt verwacht dat die een opdracht van de minister uitvoert. Daarbij benadrukt hij dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen hem als minister nu en zijn toenmalige hoedanigheid als president-commissaris van de TAS.

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“Laten de mensen het onderzoek doen. Men moet daarin een onderscheid maken. Het is wel één en dezelfde persoon, maar de handelingen die toen zijn verricht, zijn in mijn hoedanigheid als president-commissaris verricht. Daarbij heb ik een opdracht van de president uitgevoerd.

Misschien zeggen mensen nu: ja, dat je het in twijfel had moeten trekken of moeten weigeren. Ik zie nu al dat als ik een politieman een opdracht geef en hij voert het niet uit. In die setting moeten we het zien”, zei Monorath in een interview op ABC Actueel.

Ondertussen heeft president Jennifer Simons maandag op een persconferentie aangegeven dat zij dinsdag een gesprek met de minister zal hebben. Afgelopen weekend zei zij al dat de strafklacht tegen Monorath vrij serieus is.

Ten aanzien van de strafklacht die door de Raad van Commissarissen van de TAS is ingediend, stelt de bewindsman dat hij deze nog moet bestuderen, aangezien hij pas terug is uit het buitenland en er de afgelopen dagen een heleboel ontwikkelingen zijn geweest. Wel stelt hij dat de arbeidsovereenkomst met Jap A Joe getekend is in een periode van een andere regering met een andere visie over hoe dingen moesten worden ingericht. Over de commotie rondom het meenemen van zijn vrouw naar het buitenland stelt Monorath dat dit alles al is terugbetaald.

“Nu is er een andere regering waar ik deel van uitmaak, waar er ook andere instructies zijn en waar er ook conform die instructies wordt gewerkt. Dus men roept allerlei dingen… Men zegt: je hebt je vrouw op dienstreis meegenomen… Als je even door zou kijken, dan zou je zien dat alles is terugbetaald”, stelde hij.

Volgens Monorath zijn er in die periode inderdaad dienstreizen namens de Staat uitgevoerd, waarvoor er diverse kosten betaald moesten worden. “Als je moet gaan namens de Staat Suriname… Je moet een conferentie bijwonen en besluiten nemen op die conferentie… Wie moet dan je hotel, ticket en handgeld betalen? Wie betaalt dat je daar gaat en afspraken maakt en met mensen gaat afstemmen? Je kan niet in een bar zitten om een drankje voor iemand te kopen… Die dingen kosten geld”, stelde hij.

Ook over beschuldigingen van het verduisteren van pakken papier stelt de minister dat er verkeerde informatie wordt gegeven. Zo beweert hij dat het kabinet van de vicepresident toen, waaraan hij ook als adviseur verbonden was, zonder printpapier zat en dat er geen geld was om dat te kopen. De instructie werd toen aan de TAS gegeven om dit beschikbaar te stellen.

“Dus laat het onderzoek komen, zodat die verklaringen kunnen komen. We moeten niet aan karaktermoord doen. Je moet kijken naar het werk dat verricht is, het werk dat wordt gedaan. En welk politiek spel men wenst te spelen rondom de persoon van de minister, maar men moet de minister en het ministerie niet meesleuren hierin”, aldus de minister.