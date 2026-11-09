Mannen met vuurwapens overvallen school en beroven twee leerkrachten

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Twee leerkrachten van de Openbare School (OS) Welgelegen aan de Kasabastraat in Suriname zijn vanmorgen het slachtoffer geworden van een gewapende beroving. Twee mannen drongen een kantoorruimte van de school binnen en bedreigden de leerkrachten met vuurwapens.

De overvallers maakten een halsketting en een armband van geel metaal buit. Ook namen zij met geweld een tas mee met daarin 160 euro en 40 Amerikaanse dollar.

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Volgens de beschikbare informatie waren de daders niet gemaskerd. Een van hen droeg een grijs jack. Na de beroving vluchtten de twee op een zwarte bromfiets van het merk Dayang. Het kentekennummer is niet bekend.

Over eventuele aanhoudingen en de verdere afhandeling van de zaak zijn nog geen bijzonderheden bekend. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.