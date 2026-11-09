Fatehmahomed vraagt zich af waar mensen in Suriname nog veilig zijn

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De toenemende criminaliteit en het aantal gewelddadige roofovervallen in Suriname baren ook NPS-parlementariër Irshaad Fatehmahomed ernstige zorgen. Volgens hem vinden er vrijwel dagelijks meerdere berovingen plaats, waarbij burgers zelfs tijdens alledaagse bezigheden, zoals het oppompen van een autoband bij een servicestation, slachtoffer worden van rovers.

Hij stelt dat de aanhoudende incidenten de vraag oproepen waar burgers zich in Suriname nog veilig kunnen voelen.

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“Wat de veiligheid in het land betreft, hebben we haast elke dag te maken met zware overvallen. Waar mensen op straat gewoon bezig zijn om een band te pompen bij een pompstation, gewoon worden getrapt door rovers op een bromfiets.

Elke dag als je de kranten openslaat of online de nieuwsberichten volgt, zie je dat er zeker vijf tot zes roofovervallen op dagbasis plaatsvinden. Dat baart ernstige zorgen. Want als je waar dan ook op deze brute wijze overvallen wordt, dan vraag je je af waar in het land je nog veilig bent”, zei Fatehmahomed in een interview op TBN.

De politicus voerde aan dat er steeds wordt aangegeven dat er extra materiaal voor de politie zal worden aangeschaft. Zo stelt hij dat de toegezegde aanschaf van bodycams voor politieambtenaren nog niet zichtbaar is. Met deze bodycams kunnen ook de (verkeerde) handelingen van politieambtenaren in het veld worden gevolgd.

Ook over de plaatsing van Safe City-camera’s in verschillende buurten en wijken heeft hij zijn twijfels. Hij stelt dat hij hiervan nog weinig heeft gezien en betwijfelt bovendien of de reeds geplaatste camera’s allemaal naar behoren functioneren.

De politie-surveillance laat volgens hem eveneens te wensen over. Waar enkele maanden geleden nog regelmatig roadblocks en verkeerscontroles werden uitgevoerd, merkt hij dat in de afgelopen periode niet meer. “Elke tool die je hebt om criminaliteit te bestrijden is zeker meegenomen”, aldus Fatehmahomed.