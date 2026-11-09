Doodschieten Hardien mogelijk geen roofmoord: slachtoffer en schutter zouden elkaar kennen

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De dodelijke schietpartij bij een bank aan de Jozef Israëlstraat in Paramaribo heeft een andere wending gekregen. Waar aanvankelijk werd uitgegaan van een vermoedelijke roofmoord waarbij een ketting werd gestolen, heeft de redactie van Waterkant.Net informatie ontvangen dat de 22-jarige Chaniel Hardien helemaal geen gouden halsketting bij zich had.

Ook zouden het slachtoffer en de 23-jarige schutter Caio P. elkaar hebben gekend en hadden ze afgesproken elkaar te ontmoeten.

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Opvallend is dat het Korps Politie Suriname (KPS) in haar bericht over deze zaak ook geen ketting of roofmotief noemt. De politie laat nadrukkelijk weten: “De ware toedracht van deze zaak wordt nader onderzocht.”

Of er daadwerkelijk iets van Hardien is weggenomen, staat daarmee nog niet vast. De eerdere informatie dat bij de schietpartij een halsketting zou zijn buitgemaakt, is vooralsnog niet bevestigd.

De 13-jarige zus van Hardien, die getuige was van het schietincident op zaterdagavond 7 november, zou verklaard hebben dat een voor haar onbekende man op haar broer afliep. Ze zag de twee korte tijd met elkaar praten, waarna haar broer plotseling werd neergeschoten. Waarover de twee spraken, is niet bekend.

Intussen heeft de Surinaamse politie nieuwe bijzonderheden over de aanhouding bekendgemaakt. De 23-jarige verdachte werd zondagochtend 8 november in Paramaribo aangehouden, nadat de politie informatie had gekregen dat hij naar een goudveld in het binnenland wilde uitwijken. Volgens het KPS legde hij tijdens zijn voorgeleiding een volledige bekentenis af.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de verdachte Caio P. verklaard zou hebben dat hij het slachtoffer doelbewust heeft neergeschoten. Hij verklaarde ook dat hij het vuurwapen langs een weg in Paramaribo had weggegooid. Op zijn aanwijzing vond de politie in een berm een vuistvuurwapen, een patroonhouder en 61 scherpe patronen. Deze zijn in beslag genomen voor het onderzoek.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Hoewel de politie daarmee belangrijke stappen heeft gezet, blijven vragen bestaan over de exacte aanleiding voor het dodelijke geweld en de precieze verhouding tussen de betrokken mannen. De afdeling Kapitale Delicten onderzoekt de zaak verder.