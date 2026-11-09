Bewoners Coronie klagen bij korpschef over racende bromfietsers en loslopend vee

- Advertisement -

Racende bromfietsers, geluidsoverlast en loslopend vee zorgen voor ergernis onder bewoners van Coronie. Die klachten werden zaterdag 7 november rechtstreeks voorgelegd aan korpschef Melvin Pinas, die het district bezocht om te horen welke veiligheidsproblemen er spelen.

Vooral jongeren die met hun bromfietsen op hoge snelheid door de straten rijden, blijken een bron van zorg, meldt het Korps Politie Suriname.

- Advertisement -

Tijdens gesprekken met bewoners kreeg de politiechef te horen dat het niet alleen om het lawaai van bromfietsen gaat. Ook het rijgedrag van sommige bestuurders werd aangekaart. Daarnaast vroegen bewoners aandacht voor vee dat vrij rondloopt.

Pinas beloofde de signalen serieus te nemen. Samen met regiocommandant Jeffrie van Cooten en ressortcommandant Bikharie zal worden bekeken welke maatregelen mogelijk zijn tegen de overlast en het onverantwoordelijke rijgedrag. Concrete maatregelen of een datum waarop die worden ingevoerd, zijn nog niet bekendgemaakt.

De korpschef sprak tijdens zijn bezoek ook met districtscommissaris Boldewijn. Daarbij ging het onder meer over de kwaliteit van de politiedienstverlening in Coronie, drugsgebruik onder jongeren en het detacheringsbeleid binnen het Surinaamse politiekorps.

Pinas werd tijdens het bezoek vergezeld door Van Cooten, commissaris van politie, en Bikharie, hoofdinspecteur van politie. Het bezoek maakte deel uit van het initiatief ‘Kon Mit KC’, waarmee de korpschef rechtstreeks met burgers in gesprek wil gaan over hun zorgen en de veiligheid in hun leefomgeving.

Of en wanneer de gesprekken tot zichtbare veranderingen in Coronie leiden, zal nog moeten blijken.