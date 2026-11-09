BEP Divali boodschap: ‘Het vuur van saamhorigheid aanwakkeren om het licht te laten stralen’

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Suriname is een bijzonder land, gezegend met een rijke natuur, culturele diversiteit en een samenleving waarin verschillende bevolkingsgroepen, religies en tradities naast en met elkaar leven.

“Kondre nomru wan”, dichtte en zong de onlangs overleden zanger John van Dal, wiens ziel in vrede moge rusten, over ons geliefde vader- en moederland Suriname, ons Sranan.

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In deze geest van verbondenheid en saamhorigheid vieren wij ook dit jaar het hindoeïstische lichtfeest Divali.

Divali is een feest van licht, hoop, bezinning en vernieuwing. Na het reinigen van huis en erf en het bereiden van traditionele lekkernijen worden bij het vallen van de avond de diya’s, de kleine olielampjes, aangestoken. Het licht symboliseert de overwinning van het goede op het kwade, van kennis op onwetendheid en van hoop op wanhoop.

Tijdens dit bijzondere feest wordt de godin Maha Lakshmi, symbool van voorspoed, welzijn en geluk, vereerd. Families en vrienden komen samen om in een sfeer van liefde, vrede, dankbaarheid en harmonie deze betekenisvolle dag te vieren.

Divali is in Suriname al jarenlang erkend als nationale vrije dag. Het feest overstijgt religieuze en culturele grenzen en biedt alle Surinamers de gelegenheid om stil te staan bij de universele waarden die ons als samenleving verbinden.

Juist in een tijd waarin ons land wordt geconfronteerd met talrijke maatschappelijke en sociaaleconomische uitdagingen, heeft de boodschap van Divali een bijzondere betekenis.

Armoede, stijgende kosten van het levensonderhoud, criminaliteit, maatschappelijke onzekerheid en gezondheidsproblemen drukken zwaar op onze samenleving. Deze uitdagingen vragen om doordacht beleid, gezamenlijke verantwoordelijkheid en vooral om onderlinge solidariteit.

Als samenleving moeten wij het licht van hoop, vertrouwen en verbondenheid blijven aanwakkeren. Dat kunnen wij doen door elkaar te ondersteunen, te bemoedigen en met respect en begrip tegemoet te treden.

Onze normen en waarden vormen daarbij het fundament. Saamhorigheid, eerbied, respect, rechtvaardigheid, discipline, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn onmisbare waarden voor de verdere ontwikkeling van ons land.

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze waarden levend te houden en uit te dragen binnen onze gezinnen, gemeenschappen, organisaties en instituten.

Het licht van Divali herinnert ons eraan dat zelfs in moeilijke tijden hoop mogelijk blijft, dat saamhorigheid kracht geeft en dat wij gezamenlijk de duisternis kunnen overwinnen.

De Partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) roept de Surinaamse samenleving daarom op om het vuur van broederschap, eenheid en onderlinge verbondenheid brandend te houden.

Laten wij samen bouwen aan een samenleving waarin vrede, rechtvaardigheid, wederzijds respect en gelijke kansen voor iedereen centraal staan.

De BEP wenst de gehele Surinaamse samenleving, en in het bijzonder de hindoeïstische gemeenschap, een gezegende, vreugdevolle en vredige Divali toe.