Woning aan Annaweg volledig afgebrand nadat ventilator vermoedelijk vlam vatte

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Een laagbouwwoning aan de Annaweg in Suriname is in de nacht van zaterdag op zondag volledig door brand verwoest. Bij de brand hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas is de brand vermoedelijk ontstaan doordat een ventilator in een van de slaapkamers plotseling vlam vatte. De bewoners probeerden het vuur met een badhanddoek te doven, maar daarbij sprongen vonken over naar een matras. Vervolgens verspreidde het vuur zich binnen enkele seconden en stond de woning volledig in lichterlaaie.

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De brand werd rond 01.20 uur bij de brandweer gemeld, waarna een eenheid van het Korps Brandweer Suriname (KBS) uitrukte. Ondanks de inzet van de brandweer brandde de geheel uit steen opgetrokken laagbouwwoning volledig af.

De woning was aangesloten op het elektriciteitsnet van de Energie Bedrijven Suriname (EBS). Het is vooralsnog niet bekend of het pand tegen brand was verzekerd.

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak.