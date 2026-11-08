VIDEO: Scooterrijder rukt tas van nietsvermoedende vrouw en laat haar hard ten val komen

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Een nietsvermoedende vrouw is dinsdag 3 november op klaarlichte dag in Suriname slachtoffer geworden van een brutale tasroof. Terwijl ze rustig langs de weg te Kwatta liep, werd ze plotseling van achteren benaderd door een man op een scooter, die met behoorlijke snelheid kwam aanrijden. De rover rukte haar tas weg, waardoor de vrouw hard op de grond viel.

Het incident vond rond 09.40 uur plaats en werd volledig vastgelegd door een beveiligingscamera van een woning langs de weg. Op de beelden hieronder is te zien hoe de vrouw nietsvermoedend verder loopt, zonder te beseffen dat de scooterrijder haar van achteren nadert.

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Zodra de man haar heeft bereikt, grijpt hij de tas en trekt die met kracht weg. Door de onverwachte ruk verliest de vrouw haar evenwicht en komt ze hard ten val. De dader rijdt vervolgens op zijn scooter verder en laat het slachtoffer achter.

Op de camerabeelden is ook te horen hoe de vrouw na de gewelddadige beroving om hulp roept. Het hele voorval speelt zich in slechts enkele seconden af, midden op de ochtend.

De beelden tonen op indringende wijze hoe nietsontziend straatrovers te werk kunnen gaan. Zelfs een voetganger die overdag rustig langs de weg loopt, blijkt niet veilig voor een plotselinge beroving. Of de vrouw bij de val verwondingen heeft opgelopen, is niet bekend.