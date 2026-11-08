VIDEO: Gezond Smullen met je MOVO...

- Advertisement -

Geen suiker in de bojo, bloemkoolrijst in plaats van gewone rijst en gevulde komkommers met tonijn. Tijdens de feestelijke slotbijeenkomst van de MOVO Academie in Amsterdam-Zuidoost laten deelnemers zien dat gezond eten allesbehalve saai hoeft te zijn.

Bij de ingang van de MOVO-zaal staan de tafels met daarop zelfgemaakte hapjes, drankjes en gerechten. Frank Fernand heeft zijn bojo een andere draai gegeven: zonder suiker, maar met dadels, agavesiroop, ananas en kaneel. Henriëtte Lattig heeft haar creatie opgesteld in de zaal. Ze heeft wortelcake gemaakt met boekweit en walnoten. En Karin serveert gevulde komkommers met tonijn en zelfgemaakte mayonaise. “Gezonder kan het niet, toch?”, lacht ze. En zo zijn er nog vele andere.

- Advertisement -

Het was heerlijk!

De vijfdelige serie bijeenkomsten is een initiatief van mondhygiënist Patricia Sweet. Zij wil deelnemers bewuster laten omgaan met voeding en gezondheid. “Ze hebben het allemaal begrepen: gezonde voeding mag ook lekker zijn. En het was ook lekker, het was heerlijk zelfs!”

Tijdens de bijeenkomst vertelt Sweet ook over Ma Pansa, een tot slaaf gemaakte Afrikaanse vrouw die volgens de overlevering rijst in haar haren vlocht en zo naar Suriname meenam. Die rijst werd niet direct opgegeten maar geplant en geteeld zodat de marrons konden overleven in de Surinaamse binnenlanden.

‘Die bami gaat er in hoor’

Ook de bekende bami komt ter sprake. De bekende radioman Norman van Gom van Radio Mart, wil ook gezonder eten, maar helemaal afscheid nemen van zijn geliefde gerecht? “Ik ga minderen. Maar die bami gaat er nog in hoor”, zegt hij lachend. Toch beloofd hij ook zijn best te doen.

Aan het eind van de vijf bijeenkomsten krijgen de deelnemers een certificaat. Natuurlijk wordt er ook deze keer weer bewogen. Geen rek en strek oefeningen maar feestelijk bewegen met salsa- en sport- en dansleraar Patrick Yzer.