VHP wil president met spoed in parlement over gewapende overvallen en roofmoorden in Suriname

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De VHP wil dat president Jennifer Simons zo snel mogelijk in De Nationale Assemblee (DNA) verschijnt om uitleg te geven over de veiligheidssituatie in Suriname. Zes parlementariërs hebben daarvoor een interpellatievoorstel opgesteld. Zij maken zich grote zorgen over gewapende roofovervallen en roofmoorden en willen weten wat de regering concreet doet om burgers beter te beschermen.

Het voorstel is gedateerd op zondag 8 november 2026 en is ondertekend door A. Gajadien, K. Thakoer, M. Dasai, R. Wang, A. Jarbandhan en H. Lalmahomed. De indieners beroepen zich op artikel 85 van het Reglement van Orde van DNA en vragen het parlement om goedkeuring voor het uitnodigen van de president.

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Volgens de parlementariërs zorgen de aanhoudende berichten over gewapende berovingen en dodelijk geweld voor grote onrust in de samenleving. Burgers, gezinnen en ondernemers maken zich volgens hen steeds meer zorgen over hun eigen veiligheid en die van hun bezittingen. De indieners waarschuwen dat die onzekerheid ook het vertrouwen in de samenleving, het ondernemingsklimaat en het dagelijks leven onder druk zet.

De zes Assembleeleden willen onder meer weten wat de oorzaken zijn van de ernstige geweldscriminaliteit, hoe die zich ontwikkelt en hoe effectief de maatregelen zijn die de regering tot nu toe heeft genomen. Ook vragen zij duidelijkheid over het personeel, de financiële middelen en het materieel waarover de politie en andere diensten voor de handhaving van de veiligheid beschikken.

Verder verlangen zij een concreet plan om de criminaliteit terug te dringen en het veiligheidsgevoel te herstellen. Volgens het voorstel is daarvoor een samenhangende aanpak nodig, met aandacht voor het voorkomen van misdrijven, het opsporen en vervolgen van daders en het versterken van de rechtshandhavende instanties.

De indieners vinden dat de samenleving recht heeft op duidelijke antwoorden over de bescherming van mensenlevens en eigendommen. Het gaat vooralsnog om een interpellatievoorstel dat ter goedkeuring aan DNA is voorgelegd. Uit het document blijkt niet of en wanneer het parlement hierover een besluit zal nemen.