Verdachte aangehouden na doodschieten jongeman voor ogen van zusje bij bank

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De politie heeft een 23-jarige man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij op het parkeerterrein van Republic Bank aan de Jozef Israëlstraat in Suriname. De 22-jarige Chaniel Hardien werd daar vrijdagavond neergeschoten, terwijl zijn 13-jarige zusje getuige was van het geweld.

Volgens verkregen informatie is bij de schietpartij ook een halsketting van het slachtoffer buitgemaakt. De beschikbare informatie wijst op een vermoedelijke roofmoord.

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Hardin was die avond samen met zijn jongere zus van huis vertrokken om brood te kopen. Hij bestuurde een Toyota Prado en parkeerde het voertuig langs de Jozef Israëlstraat, ter hoogte van de bank, met de voorzijde in de richting van Sana Budaya. Vervolgens stapte hij uit en liep hij het parkeerterrein op.

Zijn zusje verklaarde dat zij een onbekende man op haar broer zag aflopen. Volgens haar had de man een lichte huidskleur en droeg hij een zwarte jas en een lange zwarte broek. De twee spraken korte tijd met elkaar. Daarna zag het meisje hoe de man plotseling op haar broer schoot.

Hardin liep schotwonden op en bleef op het parkeerterrein achter. De schutter vluchtte na de aanval. Volgens de beschikbare informatie werd ook een halsketting van Hardin weggenomen. Hoe de dader op de locatie was gekomen en hoe hij verder wist te ontkomen, is vooralsnog niet duidelijk.

Het 13-jarige meisje belde na de schietpartij onmiddellijk haar vader. Hij arriveerde korte tijd later op de plek waar zijn zoon was neergeschoten. Een ingeschakelde arts stelde de dood van Hardin vast.

De politie van Geyersvlijt trof tijdens het onderzoek vier hulzen aan op de plaats delict. Deze werden in beslag genomen. Ook het Forensisch Opsporingsteam verrichtte sporenonderzoek. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het lichaam in beslag genomen voor obductie.

Het onderzoek van Kapitale Delicten samennet de Counter Narcotics & Terrorism Intelligence Unit (CNTI) en de Surveillance & Intelligence Group for Ministerial Authority (SIGMA) leidde vervolgens naar de 23-jarige Caio P. Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) reden hem aan de Wilhelminastraat klem en hielden hem aan.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is P. in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van de schietpartij en de beroving wordt voortgezet.