Simons wil corruptie terugdringen met strengere procedures en digitalisering

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President Jennifer Simons wil corruptie binnen de Surinaamse overheid aanpakken door procedures transparanter te maken en overheidsdiensten verder te digitaliseren. Volgens het staatshoofd worden niet alleen het land, maar vooral ook burgers door corruptie benadeeld.

Simons sprak zaterdag 7 november in het programma Kal Aaj Aur Kal op Rapar Broadcasting Network (RBN) over de aanpak van corruptie. “Corruptie is iets waar we echt aan werken”, benadrukte zij. De regering wil volgens haar systemen invoeren die burgers meer vertrouwen geven in de manier waarop de overheid beslissingen neemt.

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Als voorbeeld noemde de president de Wet Nationaal Woningbouwfonds. Volgens haar zijn daarin strenge regels opgenomen om misbruik tegen te gaan. Mensen die een aanvraag indienen, kunnen zelf volgen wat ermee gebeurt. Bovendien moet het fonds de aanvragen op volgorde behandelen, zodat de afhandeling beter controleerbaar wordt.

Ook digitalisering moet volgens Simons helpen om corruptie moeilijker te maken. Tegelijkertijd wil de regering daarmee meer orde brengen in wat zij omschrijft als de chaotische situatie binnen het overheidsapparaat. Het staatshoofd verwacht dat de organisatie en digitalisering van de overheid de komende twee tot drie jaar stapsgewijs voor verbetering moeten zorgen.

Simons erkent dat corruptie een groot probleem is waarmee ook andere landen worstelen. Zij benadrukt dat de Surinaamse regering zich serieus wil inzetten om dit tegen te gaan.