Parlementariër Ceder wil duidelijkheid voor Nederlands-Surinaamse topsporters die voor Suriname willen uitkomen

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ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder wil opheldering van het Nederlands kabinet over de positie van Surinaamse topsporters die hun Nederlandse nationaliteit dreigen verliezen wanneer zij ervoor kiezen uit te komen voor het Surinaamse nationale team.

Aanleiding is berichtgeving van de NOS waaruit blijkt dat Surinaamse internationals ondanks een Surinaamse wetswijziging nog altijd tegen dit probleem kunnen aanlopen. Bondscoach Fraser gaf aan onduidelijkheid ertoe heeft geleidt dat enkele voetballers de afgelopen interland periode even niet voor de Natio willen spelen.

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Ceder, die zelf Surinaamse roots heeft, heeft hierover schriftelijke Kamervragen gesteld aan de ministers van Justitie en Veiligheid, Asiel en Migratie en Buitenlandse Zaken. Hij wil onder meer weten waarom de Surinaamse regeling, waarbij het Surinamerschap van rechtswege wordt verkregen, niet onder de bestaande uitzonderingscategorieën in de Nederlandse nationaliteitswetgeving valt.

Ook vraagt hij het kabinet welke mogelijkheden er zijn om de Surinaamse situatie alsnog onder een uitzonderingscategorie te brengen, bijvoorbeeld door een bestaande categorie uit te breiden of een nieuwe uitzondering te creëren.

Visumvrij reizen voor Surinamers

Naast de nationaliteitskwestie vraagt Ceder opnieuw aandacht voor de mogelijkheden voor Surinaamse burgers om visumvrij naar Nederland te reizen. Aanleiding is het bericht dat Surinamers met een diplomatiek paspoort vanaf 2027 visumvrij naar Nederland, België en Luxemburg zouden kunnen reizen.

Ceder wil weten op welke juridische grondslag deze regeling mogelijk wordt en waarom een vergelijkbare regeling voor reguliere Surinaamse burgers al langere tijd niet mogelijk zou zijn. Hij verwijst daarbij naar een eerder aangenomen motie van zijn hand, waarin de Kamer zich heeft uitgesproken voor visumvrij reizen binnen de Benelux voor Surinaamse burgers.

“Als er mogelijkheden zijn om het reizen voor Surinamers met een diplomatiek paspoort te versoepelen, moeten we ook serieus kijken naar de mogelijkheden voor gewone Surinaamse burgers. De historische, culturele en familiale banden tussen Nederland en Suriname zijn bijzonder sterk. Ik vraag hier al een paar jaar aandacht voor en het is wrang dat het nog steeds niet is geregeld. Het is belangrijk dat we die verbondenheid ook in ons beleid tot uitdrukking brengen.”

Ceder heeft het kabinet verzocht de vragen te beantwoorden voorafgaand aan de behandeling van de begrotingen van Justitie en Veiligheid en Asiel en Migratie op 17 en 18 november.