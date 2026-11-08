Parlementariër Afonsoewa: “We zijn niet veilig in dit land”

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Ook NDP-parlementariër Silvana Afonsoewa heeft vrijdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) haar bezorgdheid geuit over de toenemende onveiligheid in Suriname. Aanleiding was de gewapende beroving waarbij de Chinese ondernemer Chen Hui door drie gemaskerde mannen werd doodgeschoten aan de David Simonstraat.

“Op klaarlichte dag worden Surinamers op gruwelijke wijze beroofd in dit land. We zijn niet veilig in dit land”, zei Afonsoewa. Ondertussen is één van de verdachten met de initialen T.V. door het Arrestatieteam (AT) en het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden aan de Rode Ibisstraat. Ook het voertuig, een witte Toyota Vitz die bij de overval betrokken was, is in beslag genomen.

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Chen werd vrijdagmorgen tijdens een gewapende roofoverval doodgeschoten, nadat hij samen met zijn 48-jarige bijrijder USD had gewisseld. De twee ondernemers waren in een witte Toyota Prado onderweg naar de David Simonstraat, toen zij ter hoogte van de Wilhelminastraat door een witte Toyota Vitz werden klemgereden. Drie gemaskerde en gewapende criminelen stapten uit de Vitz en openden onmiddellijk het vuur op de Prado. Chen werd daarbij door een kogel geraakt. Vervolgens maakten de overvallers een tas met het geld buit.

Het geval heeft zowel in het parlement als in de samenleving voor enorme opschudding gezorgd. “We hebben vandaag opnieuw een dieptepunt bereikt”, zei VHP-parlementariër Chanrui Wang, die de regering verwijt een loopje te nemen met het parlement. Zelfs DNA-voorzitter Ashwin Adhin erkende de ernst van de zaak en deed een beroep op de regering om het veiligheidsprobleem serieus aan te pakken.

De gewelddadige berovingen zorgen ook op sociale media voor grote ongerustheid. Verschillende burgers geven aan angst te hebben om bij verkeerslichten of op kruispunten te stoppen, uit vrees dat rovers achter hun voertuig kunnen stoppen en hen eveneens tot slachtoffer maken.