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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Ondernemer (55) komt om het leven onder rollende minigraafmachine

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De 55-jarige ondernemer Manishkumar Hanoeman is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval met een minigraafmachine aan de Rattan Oemrawsinghstraat in Suriname.

Vernomen wordt dat Hanoeman bezig was de machine te repareren toen de motor plotseling aansloeg. De minigraafmachine kwam daarop in beweging en begon te rollen. De ondernemer kwam onder de machine terecht en overleed ter plaatse.

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De politie van Centrum ging ter plaatse voor onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam overgebracht naar een mortuarium.

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