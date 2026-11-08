HomeOnderwerpenJustitie en politieLichaam met schotwond aangetroffen bij terrein van bank aan Jozef Israëlstraat
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Lichaam met schotwond aangetroffen bij terrein van bank aan Jozef Israëlstraat

https://friendlycab-taxi.com

-

0
Lichaam met schotwond aangetroffen bij terrein van bank aan Jozef Israëlstraat

Passion Bday Bash

- Advertisement -

Bij het terrein van een bank aan de Jozef Israëlstraat in Suriname is een lichaam met een schotverwonding aangetroffen.

Volgens omstanders zijn kort voor de ontdekking schoten gehoord in de omgeving. Of deze schoten rechtstreeks verband houden met het aangetroffen lichaam, is vooralsnog niet bevestigd.

Xessionz Welcome Party

- Advertisement -

Over de identiteit van de overledene en de precieze omstandigheden is op dit moment nog niets bekend.

UPDATE: De Surinaamse politie heeft het geval bevestigd. De melding kwam om 20:04u binnen. Het gaat om het lichaam van een man op het terrein van Republic Bank. Er zijn twee schotwonden waargenomen; een in de borst en eentje in het gelaat.

shop now
Passion B-day Bash

Vorig artikel
Politie beschoten tijdens feest in Bergi 21; kogel raakt privéauto agent
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival