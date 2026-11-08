Lichaam met schotwond aangetroffen bij terrein van bank aan Jozef Israëlstraat

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Bij het terrein van een bank aan de Jozef Israëlstraat in Suriname is een lichaam met een schotverwonding aangetroffen.

Volgens omstanders zijn kort voor de ontdekking schoten gehoord in de omgeving. Of deze schoten rechtstreeks verband houden met het aangetroffen lichaam, is vooralsnog niet bevestigd.

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Over de identiteit van de overledene en de precieze omstandigheden is op dit moment nog niets bekend.

UPDATE: De Surinaamse politie heeft het geval bevestigd. De melding kwam om 20:04u binnen. Het gaat om het lichaam van een man op het terrein van Republic Bank. Er zijn twee schotwonden waargenomen; een in de borst en eentje in het gelaat.