Drie jongeren neergestoken bij gewapende overval na feest; gouden sieraden buitgemaakt

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Drie jongeren zijn zondagochtend gewond geraakt bij een gewapende roofoverval op de hoek van de Ephraimzegenweg en de Blijdschapweg in Suriname. Vier ongemaskerde criminelen vielen de slachtoffers aan en maakten twee gouden halskettingen en een gouden ring buit. Een vierde jongeman wist aan de rovers te ontkomen en bleef ongedeerd.

Het gaat om de 18-jarige Djeraino, de 17-jarige Ivencio en de eveneens 18-jarige Teston. Zij hadden samen met de 19-jarige Nickill A. een feest bezocht in het Bep-centrum aan de Ephraimzegenweg. Na afloop vertrok het viertal in een zwarte Toyota Vitz, bestuurd door Teston.

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Nadat Teston zijn vrienden in hun woonomgeving had afgezet, stapten Djeraino, Ivencio en Nickill uit om te voet naar huis te gaan. Op de hoek van de Ephraimzegenweg en de Blijdschapweg werden zij plotseling geconfronteerd met vier ongemaskerde mannen die zich bij een winkel ophielden. De verdachten waren gewapend met scherpe voorwerpen.

De rovers maakten een gouden halsketting van Djeraino en een gouden vingerring van Ivencio buit. Ook Teston, die nog in zijn auto zat, werd van zijn gouden halsketting beroofd. De slachtoffers boden weerstand, waarna een hevige worsteling ontstond. Daarbij liep Djeraino een steekwond in zijn onderbuik op, terwijl Ivencio in de linkeronderbuik werd gestoken. Teston raakte gewond aan zijn linkerhand.

Nickill slaagde erin tijdens de worsteling weg te rennen. Hij wist bovendien de schoudertas van Djeraino veilig te stellen. In de tas bevonden zich gouden sieraden en een onbekend geldbedrag. Djeraino had deze eerder aan Nickill meegegeven om naar huis te brengen, waardoor de waardevolle spullen niet in handen van de overvallers vielen.

Na de gewelddadige roof vluchtten de vier daders in verschillende richtingen. De slachtoffers deden aangifte bij de politie. De drie gewonde jongeren werden vervolgens per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de vier verdachten.