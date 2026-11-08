Burger King Suriname speelt met knipoog in op Divali: ‘Ook op Divali mag je een burger eten’

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Burger King Suriname heeft op sociale media op een opvallende manier ingespeeld op Divali. De fastfoodketen zet zijn veggie burger in de schijnwerpers met een feestelijke afbeelding en een speelse boodschap aan mensen die de feestdag vieren.

‘Niemand mag je komen zeggen dat je geen burger mag eten op Divali’, schrijft Burger King Suriname op Facebook. Op de bijbehorende afbeelding staat een grote vegetarische burger centraal, met de tekst ‘Divali met onze veggie burger!’ en decoraties die verwijzen naar het lichtjesfeest.

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Met de post speelt het bedrijf in op de voorkeur voor vegetarisch eten tijdens Divali. In plaats van een traditionele feestmaaltijd staat dit keer een hamburger zonder vlees in het middelpunt. De boodschap is duidelijk: ook een veggie burger kan volgens de fastfoodketen bij het feest passen.