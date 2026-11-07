Verdachte aangehouden na dodelijke roofoverval op Chinese ondernemer

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In verband met de dodelijke roofoverval waarbij de 33-jarige Chinese ondernemer Chen Hui vrijdagmorgen aan de David Simonstraat in Suriname om het leven kwam, heeft de politie een verdachte aangehouden.

De aanhouding vond plaats aan de Rode Ibisstraat tijdens een gezamenlijke operatie van het CNTI, SIGMA en de DNV.

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De verdachte T.V. werd door het Arrestatieteam (AT) en de Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden. Ook het voertuig, een witte Toyota Vitz dat bij de overval betrokken was, is in beslag genomen.

Chen werd vrijdagmorgen tijdens een gewapende roofoverval doodgeschoten, nadat hij samen met zijn 48-jarige bijrijder USD had gewisseld. De twee ondernemers waren in een witte Toyota Prado onderweg naar de David Simonstraat, toen zij ter hoogte van de Wilhelminastraat door een witte Toyota Vitz werden klemgereden.

Drie gemaskerde en gewapende criminelen stapten uit de Vitz en openden onmiddellijk het vuur op de Prado. Chen werd daarbij door een kogel geraakt. Vervolgens maakten de overvallers een tas met het geld buit, waarna zij via de David Simonstraat in de richting van de Anton Dragtenweg vluchtten.

De bijrijder bleef ongedeerd en werd door de politie als getuige gehoord. Het ambulancepersoneel constateerde bij aankomst dat Chen geen teken van leven meer vertoonde. Een arts stelde zijn overlijden vast.

De Surinaamse politie zet het onderzoek voort. Het is vooralsnog niet bekend welke rol de aangehouden verdachte bij de roofoverval heeft gespeeld en of er nog meer aanhoudingen zullen volgen.