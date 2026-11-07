Tsang: “Bij mijn aantreden een regelrechte milieuramp aangetroffen op vuilstortplaats Ornamibo”

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Volgens minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) is er een onderzoek van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) gaande tegen de voormalige leiding van vuilstortplaats Ornamibo. In De Nationale Assemblee (DNA) zei de bewindsman donderdag dat hij bij zijn aantreden vorig jaar een regelrechte milieuramp op de vuilstortplaats heeft aangetroffen.

“De huidige situatie op vuilstortplaats Ornamibo vereist dringende maatregelen en we zijn al een tijdje gestart met de rehabilitatie. Bij mijn aantreden hebben we op Ornamibo een regelrechte milieuramp aangetroffen. De wegen op de vuilstortplaats waren niet meer zichtbaar, omdat mensen lukraak op de wegen gingen storten. Vuil werd niet meer afgedekt. Grof vuil en zelfs medisch afval… alles werd door elkaar gedumpt. Het vuil was tot op 300 meter van de Parakreek verwijderd.

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Er was totaal geen controle. Men had de werkuren ingekort en de hoeveelheid afdekzand hebben ze in mindering gebracht. Daarom is er een enorme achterstand in de werkzaamheden op Ornamibo. Er loopt nog een onderzoek naar de handelingen van de vorige leiding te Ornamibo en het ligt nu bij CLAD”, zei Tsang.

Wat betreft de branden en de enorme rookontwikkeling op de vuilstortplaats Ornamibo, gaf de minister aan dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Deze worden momenteel door de politie onderzocht. Volgens hem zijn de rapers echter niet de enige mogelijke oorzaak van de branden. Ook de omstandigheden op de vuilstortplaats spelen een rol. De combinatie van hoge temperaturen, vrijkomende brandbare gassen en mogelijke ontstekingsbronnen, zoals een lithiumbatterij of een vonk, kan volgens de minister gemakkelijk tot brand leiden. Eind 2025 is Tsang samen met een delegatie van de IDB persoonlijk op locatie geweest en er is toen opdracht gegeven om onmiddellijk te herstellen.

“Als u er nu naartoe gaat, is er een heel andere situatie. De wegen zijn opgeschoond, vuil is afgedekt en er is een duidelijke scheiding en verwerking van afval. Er zijn nu camera’s geplaatst te Ornamibo en alle vuilniswagens zijn voorzien van GPS. De verdere rehabilitatie van vuilstortplaats Ornamibo is erop gericht om de bestaande situatie beheersbaar te maken en om milieurisico’s, zoals vuilbranden, rookontwikkeling en bodem- en waterverontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen”, aldus de minister.

Tegelijkertijd wordt er volgens Tsang gewerkt aan het vinden en ontwikkelen van een nieuwe stort- en afvalverwerkingslocatie, waarbij niet langer wordt uitgegaan van het storten van afval, maar van een verantwoorde en duurzame verwerking. Hierbij wordt er volgens hem gedacht aan afvalscheiding, recycling, hergebruik en mogelijkheden voor energieopwekking. Dit is een project dat met de IDB wordt voorbereid.

“Gelet op de omvang van de benodigde investeringen en de technische expertise die vereist is voor zowel de rehabilitatie van Ornamibo als een nieuwe vuilstortplaats, kijken we uit naar de mogelijkheden om dit traject in PPP-samenwerking te realiseren. Met de ontwikkelingen in de olie- en gassector komt er ook een heleboel plastic en olieafval. Dat hebben we ook gezien in Guyana. De oliemaatschappijen eisen gecertificeerde vuilstortplaatsen. Het uiteindelijke doel is om de vuilverwerking op verantwoorde wijze te rehabiliteren, calamiteiten te voorkomen en tegelijkertijd te komen tot een structurele en duurzame oplossing voor de afvalproblematiek in Suriname”, aldus de minister.