Startsein gegeven voor 160 kilometer asfalt: nog 2.500 kilometer weg onverhard

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Suriname is begonnen met een nieuwe ronde van grootschalige wegverharding. President Jennifer Simons gaf vrijdag 6 november het officiële startsein aan de Franklynweg in het ressort Latour, waar zij zelf een gedeelte van de asfaltlaag aanbracht. In de eerste fase moeten in totaal 160 kilometer aan onverharde wegen in Paramaribo, Wanica en Commewijne worden geasfalteerd. Waar dat nodig is, worden ook de rioleringen aangepakt.

De Franklynweg is als eerste aan de beurt. Behalve een asfaltlaag krijgt deze weg aan één zijde een trottoir. In de omgeving van de scholen worden verkeersdrempels aangelegd om de veiligheid te verbeteren. Aannemer Kuldipsingh Infra N.V. voert de werkzaamheden uit, terwijl Buro CITE N.V. toezicht houdt op de uitvoering.

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Het programma is volgens de regering een begin van een veel grotere opgave. Suriname telt naar schatting 5.000 kilometer aan wegen, waarvan volgens minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening ongeveer de helft is verhard. Het asfalteren van de resterende 2.500 kilometer zou naar zijn berekening circa 2,5 miljard Amerikaanse dollar kosten. Daarom kiest de overheid voor een aanpak in fasen.

Simons benadrukte tijdens de start dat de regering niet alle achterstanden tegelijk kan wegwerken. “We kunnen niet alles in één keer doen, maar we doen wat we kunnen met wat we hebben”, zei de president. Volgens haar gaat het werk volgend jaar verder en moet het programma tot 2031 worden voortgezet.

Welke straten hierna aan de beurt komen, is nog niet bekendgemaakt. Tsang zei dat het ministerie bewust geen straatnamen noemt. Voorrang gaat volgens hem naar onverharde verbindingswegen, buurtwegen, busroutes en logistieke routes, omdat verbetering daarvan ook nieuwe economische en maatschappelijke mogelijkheden moet bieden.

De minister waarschuwde tegelijk dat nieuwe wegen goed moeten worden onderhouden. Afval dat in goten en rioleringen belandt, kan bij regenval verstoppingen en wateroverlast veroorzaken. Ook riep hij automobilisten op de geasfalteerde straten niet als racebaan te gebruiken. Onderdirecteur Vikash Moenna wees daarnaast op de verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden en herinnerde transporteurs eraan dat de maximale asdruk op de weg acht ton bedraagt.

Districtscommissaris Wennys Vijfhoven van Paramaribo-Zuid noemde goede wegen een basisvoorziening. Volgens haar zijn kapotte straten, gebrekkige afwatering en achterstallig onderhoud veelgehoorde klachten van bewoners. Zij vroeg buurtbewoners de werkzaamheden te ondersteunen en de omgeving, met name de goten, schoon te houden.