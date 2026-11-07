President Simons noemt door RvC TAS ingediende strafklacht tegen Monorath vrij serieus

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President Jennifer Simons neemt de strafklacht die de Raad van Commissarissen (RvC) van Telecommunicatiebedrijf Suriname (TAS) heeft ingediend tegen voormalig president-commissaris, nu minister van Justitie en Veiligheid, Harish Monorath en voormalig TAS-directeur Wendy Jap-A-Joe serieus.

De klacht, die betrekking heeft op de getekende arbeidsovereenkomst tussen Monorath en Jap-A-Joe, wordt volgens de president al langer bekeken, nog voordat deze formeel bij het Openbaar Ministerie (OM) werd ingediend. Simons noemt de kwestie ‘vrij serieus’ en zegt dat hiernaar vanaf maandag verder zal worden gekeken, nadat Monorath zondag terugkeert naar Suriname.

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“Het is natuurlijk serieus. We hebben daar ook al naar gekeken… eigenlijk nog voordat er een klacht was ingediend. Er was wat in het parlement gevraagd enzo. Dus we hebben ernaar zitten kijken. Ik ga verder de samenleving geen knollen voor citroenen verkopen: het is vrij serieus!”, zei het staatshoofd zaterdag in het programma Rashied Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK).

Simons voerde aan dat zij donderdag of vrijdag pas gehoord heeft over de strafklacht en daarna heeft gevraagd wat de aanleiding hiertoe is. Uit informatie is toen gebleken dat de advocaten dit zouden hebben geadviseerd. Zijzelf kan in dit stadium niets anders doen dan eerst afwachten en kijken naar wat het Openbaar Ministerie (OM) precies gaat doen. Los van wat het OM doet, is dat een serieuze zaak die nu intern wordt besproken. Zo is hierover al in coalitieverband gesproken.

“Omdat je aan dit soort zaken niet voorbij kunt gaan. Er zijn wat issues en die zijn al in het parlement aan de orde geweest. En op die gronden heb ik al een gesprek gehad met de coalitie om te kijken hoe we daarmee omgaan. En toen volgde direct daarna het nieuwsbericht van die strafklacht. Dus dan moeten we komende week daarmee dealen. Het is unfortunate… het is geen goede zaak”, aldus de president.