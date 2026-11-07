Politie beschoten tijdens feest in Bergi 21; kogel raakt privéauto agent

- Advertisement -

Tijdens een feest in een kamp te Bergi 21, in het Matawaigebied in Suriname, is vrijdagavond geschoten in de richting van de politie. Daarbij werd een privéauto van een politieman door een kogel geraakt.

Agenten van de politie van Brownsweg waren ter plaatse toen vanuit de omgeving op hen werd geschoten. Het getroffen voertuig was eigendom van een van de politiemannen en werd tijdens de politie-inzet gebruikt.

- Advertisement -

Na de schoten trad de politie op. Volgens verkregen informatie waren er op de locatie ook personen aanwezig die als criminelen worden aangeduid en over zware vuurwapens zouden beschikken. Wie de schoten heeft gelost, is vooralsnog niet duidelijk.

Er zijn tot nu toe geen aanhoudingen verricht. De politie van Brownsweg is belast met het onderzoek naar de schietpartij.