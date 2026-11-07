Najib Amhali en Roué Verveer ontvangen officiële VVTP-award voor 50.000 verkochte tickets

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Gisteravond ontvingen Najib Amhali en Roué Verveer in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam een officiële award van de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) voor 50.000 verkochte tickets voor hun theatertour Alles is Comedy. De tour is volledig uitverkocht.

Met Alles is Comedy bewijzen Amhali en Verveer dat hun kracht niet alleen in de grap zit, maar ook in de eerlijkheid waarmee ze het podium op stappen. Ze vertellen verhalen zoals ze die ook zonder publiek zouden vertellen: over ouder worden, vaderschap, succes en de twijfels die daarbij horen. Een unieke mix van Marokkaanse gastvrijheid, Surinaamse gezelligheid en Hollandse nuchterheid. Alles mag en niks moet.

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De tour sluit af met een Grand Finale op 18 december in de Ziggo Dome in Amsterdam, dezelfde intimiteit op het grootste podium van Nederland. Ook deze show is bijna uitverkocht. De laatste kaarten zijn nu verkrijgbaar via najib-roue.nl.

Najib Amhali: “Vijftigduizend mensen die voor ons naar het theater komen, dat voelt nog steeds onwerkelijk. En dat in aanloop naar de Grand Finale op 18 december in de Ziggo Dome in Amsterdam. Veertien jaar geleden was ik de eerste cabaretier in de Ziggo Dome. Dat nu nog een keer doen, met Roué, na vijfentwintig jaar vriendschap, is een cadeau.”

Roué Verveer: “Een award van de theaterproducenten zelf is een mooie schouderklop van het vak. Maar eigenlijk is hij van de mensen die avond na avond voor ons kwamen en van elke zaal een feestje maakten. Dat dit zo groot is geworden, hebben wij aan hen te danken. Op 18 december vieren we dat nog één keer samen in de Ziggo Dome. Daar doe je het voor.”